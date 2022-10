Mezzo pesante in fiamme, coda sulla A7

Traffico bloccato sulla A7 in direzione Serravalle tra Isola del Cantone e Vignole Borbera per un veicolo in fiamme, presenti sul posto i vigili del fuoco con la squadra di Busalla intorno alle ore 10:30 di mercoledì 12 ottobre 2022.

A prendere fuoco, secondo quanto riferito dalla centrale operativa, un semirimorchio, la situazione sarebbe comunque sotto controllo e non risulterebbero feriti. Presente sul posto anche la Polizia Stradale.

Autostrade segnala due chilometri di coda tra Isola del Cantone e Vignole Borbera per chi viaggia verso nord e, per chi arriva da Genova, consiglia l'uscita a Ronco Scrivia.