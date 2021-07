Auto prende fuoco in autostrada: caos e code sulla A7

Non si registrano feriti e gli occupanti dell’auto sono riusciti ad allontanarsi dal veicolo in fiamme, sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco

Ancora code in autostrada. Nel primo pomeriggio di giovedì 8 luglio 2021 i problemi si sono concentrati sulla A7 dove, nel tratto compreso tra Bolzaneto e Busalla (in direzione Milano) un'auto ha preso fuoco poco dopo le ore 13 all'altezza del chilometro 118.

Non si registrano feriti e gli occupanti dell’auto sono riusciti ad allontanarsi dal veicolo in fiamme, sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari, la polizia stradale, i soccorsi meccanici e il personale della Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. Traffico bloccato per circa un'ora e sbloccato intorno alle ore 14 quando si registrano comunque sette chilometri di coda tendenti all'aumento.

Ai soli veicoli leggeri Autostrade consiglia di uscire a Genova Bolzaneto e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, rientrare in autostrada a Busalla.

Per il resto, nel pomeriggio, sono segnalati rallentamenti e code tra Pra' e il bivio A10/A26 per lavori, in direzione ponente.