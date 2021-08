Emergenza incendi in Liguria: tutti gli aggiornamenti, roghi a Framura e Casarza

Evacuate tre famiglie a Framura, nuovo incendio a Casarza in mattinata mentre nella notte è bruciato un oliveto in località Case Sparse a Caperana

Bruciano ancora i boschi della Liguria, tra domenica 15 e lunedì 16 agosto 2021 sono stati diversi gli incendi che hanno tenuto (e tengono ancora) impegnati i vigili del fuoco: domate le fiamme a Ferragosto tra Rezzoaglio e Montoggio, nella notte i pompieri sono stati a lungo impegnati per spegnere un rogo in un oliveto di località Case Sparse a Caperana. Nuovo fronte a Casarza nella mattinata di lunedì in località Bargone mentre proseguono le difficili operazioni di spegnimento nell'entroterra di Framura.

Incendio a Framura: impegnati due elicotteri e due canadair

Dopo il presidio attivo notturno di Vigili del Fuoco e volontari dell’antincendio boschivo (al lavoro tutta la notte per contenere le fiamme che si sono allargate con un fronte che ha superato il chilometro di lunghezza) sono ripartite alle prime luci dell'alba anche le operazioni aeree. Impegnati due elicotteri dell’antincendio boschivo della Regione Liguria (uno decollato da Genova e l’altro da Imperia) insieme al canadair arrivato dall’Umbria, poi raggiunto da un secondo aereo anfibio per cercare di contenere il fronte del fuoco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tre famiglie evacuate

Nel corso della mattinata di lunedì 16 agosto tre famiglie sono state evacuate in via precauzionale dalle loro abitazioni e i gestori di un agriturismo hanno fatto allontanare gli ospiti. È in corso un sopralluogo dell’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, nell’area da cui si dirigono le operazioni.

Il mezzo aereo arrivato dall'Umbria, che ha già effettuato alcuni lanci nel tardo pomeriggio di domenica, è stato messo a disposizione dal Coordinamento operativo aereo unificato presso il Dipartimento nazionale della Protezione civile su richiesta della Sala operativa unificata permanente di Regione Liguria. Dalle prime luci del mattino sono anche operativi oltre 20 volontari delle province della Protezione Civile di Spezia e Genova, non ci sono abitazioni coinvolte.

Bruciato un oliveto a Caperana

Nottata impegnativa anche per i vigili del fuoco di Chiavari che sono stati impegnati dall'una alle quattro con sette uomini e tre mezzi per domare le fiamme divampate in un oliveto incolto nel comune di Caperana: 1.300 metri quadrati di terreno bruciato in mezzo alle abitazioni che erano state minacciate dalle fiamme in località Case Sparse. L'incendio è stato spento intorno alle 3.45 di notte e l'area è stata bonificata, in mattinata i vigili del fuoco hanno effettuato un giro di controllo per verificare che non ci fossero nuovi problemi.

Nuovo incendio a Casarza Ligure

Nuovo fronte nella mattinata di lunedì 16 agosto in località Bargone, sopra Casarza Ligure. Sul posto per il monitoraggio termico anche il personale Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) per la ricognizione con droni, operazioni ancora in corso.

Lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi

In Liguria rimane in vigore lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi: le alte temperature di questi giorni, con la secchezza del terreno, determinano una elevata probabilità di innesco e propagazione dei roghi. Lo stato di grave pericolosità prevede il divieto di accendere qualsiasi tipo di fuoco, sia pirotecnici, sia per l’abbruciamento di materiale vegetale e anche il divieto di mettere in funzione apparecchi elettrici. In caso di incendio boschivo occorre attivare subito il sistema regionale di intervento chiamando il numero unico di emergenza 112.