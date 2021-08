Emergenza incendi: bruciato a Caperana un oliveto, canadair in azione a Framura

Bruciano ancora i boschi della Liguria. Per l'incendio nell'entroterra di Framura, dopo il presidio attivo notturno di Vigili del Fuoco e volontari dell’antincendio boschivo (al lavoro tutta la notte per contenere le fiamme che si sono allargate con un fronte che ha superato il chilometro di lunghezza) sono ripartite anche le operazioni aeree. Impegnati due elicotteri dell’antincendio boschivo della Regione Liguria (uno decollato da Genova e l’altro da Imperia) insieme al canadair arrivato dall’Umbria.

Il mezzo aereo arrivato dall'Umbria, che ha già effettuato alcuni lanci nel tardo pomeriggio di domenica, è stato messo a disposizione dal Coordinamento operativo aereo unificato presso il Dipartimento nazionale della Protezione civile su richiesta della Sala operativa unificata permanente di Regione Liguria. Dalle prime luci del mattino sono anche operativi oltre 20 volontari delle province della Protezione Civile di Spezia e Genova, non ci sono abitazioni coinvolte.

Nottata impegnativa anche per i vigili del fuoco di Chiavari che sono stati impegnati dall'una alle quattro con sette uomini e tre mezzi per domare le fiamme divampate in un oliveto incolto nel comune di Caperana: 1.300 metri quadrati di terreno bruciato in mezzo alle abitazioni che erano state minacciate dalle fiamme in località Case Sparse. L'incendio è stato spento intorno alle 3.45 di notte e l'area è stata bonificata, in mattinata i vigili del fuoco hanno effettuato un giro di controllo per verificare che non ci fossero nuovi problemi.

Nella giornata di domenica incendi boschivi anche a Montoggio e Rezzoaglio. In Liguria rimane in vigore lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi: le alte temperature di questi giorni, con la secchezza del terreno, determinano una elevata probabilità di innesco e propagazione dei roghi. Lo stato di grave pericolosità prevede il divieto di accendere qualsiasi tipo di fuoco, sia pirotecnici, sia per l’abbruciamento di materiale vegetale e anche il divieto di mettere in funzione apparecchi elettrici. In caso di incendio boschivo occorre attivare subito il sistema regionale di intervento chiamando il numero unico di emergenza 112.