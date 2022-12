Treni, inaugurazione (con ritardo) del primo Nightjet da Vienna a Genova

Inaugurazione con burla: il primo Nightjet, treno che collega Vienna a Genova, è arrivato con 40 minuti di ritardo sul binario 11 della stazione di Principe.

L'arrivo era previsto alle 9,38, ma Trenitalia ha specificato che il treno ha accumulato ritardo a causa della presenza di ghiaccio sui binari in Veneto.

Il treno è stato accolto da Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, alla presenza di Edoardo Rixi, Viceministro alle Infrastrutture, Augusto Sartori, Assessore ai Trasporti e al Turismo della Regione Liguria e Matteo Campora, Assessore ai Trasporti e Mobilità Integrata del Comune di Genova. A bordo del treno Klaus Garstenauer, membro del Consiglio di Amministrazione di ÖBB e una delegazione di giornalisti austriaci.

"È fondamentale - ha detto il viceministro Rixi - dare alternative agli utenti in tutte le regioni con flussi turistici importanti e con problemi di mobilità su strade e autostrade. Per questo siamo al lavoro per sviluppare collegamenti che consentano di raggiungere le riviere anche dalle capitali europee, senza utilizzare il mezzo proprio".

“Genova è sempre più attrattiva e quindi è scelta per i collegamenti internazionali con il Nord Europa - è il commento dell'assessore alla Mobilità del Comune di Genova, Matteo Campora -. Il Nightjet da Vienna è una grande opportunità di trasporto sostenibile che porterà i passeggeri nel cuore della nostra città, a Principe. Sempre più persone scelgono il treno come mezzo comodo e sostenibile dal punto di vista ambientale: questo nuovo collegamento siamo certi che sarà scelto da molti viaggiatori a Genova e sarà utile per il settore crocieristico per arrivare a Genova, visitare la nostra città e poi imbarcarsi per un viaggio nel Mediterraneo”.

La Spezia, Levanto, Rapallo e Genova saranno così collegate quotidianamente con Vienna, Salisburgo e Monaco di Baviera grazie a una nuova coppia di treni Nightjet operati in cooperazione dalle Ferrovie Austriache ÖBB con Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS). La partenza da La Spezia è prevista alle 17.10, mentre le tappe successive sono Levanto (17.37), Rapallo (18.34) e Genova Principe (19.50), con l’arrivo a Salisburgo previsto per le 6.49, a Vienna alle 8.52 e a Monaco alle 9.20. Il ritorno parte da Vienna alle 19:23, da Monaco di Baviera alle 20:10 e a Salisburgo alle 22:02 per arrivare a Genova Piazza Principe alle 9:38 e poi proseguire per Rapallo (10:12), Levanto (10:44) e La Spezia (11:10).

Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, ha affermato: "È motivo di grande soddisfazione essere qui oggi per dare il benvenuto al primo Nightjet che collega la Liguria con l’Austria e la Germania: ulteriore conferma di quanto l’Europa sia strategica per Trenitalia e per tutto il Gruppo Fs. Questo collegamento rappresenta una nuova porta di accesso al nostro Paese e offre, a tutti coloro che vorranno scoprire la Liguria, la possibilità di farlo in treno, mezzo green per eccellenza".

Klaus Garstenauer, Membro del consiglio di amministrazione di Öbb-Personenverkehr AG, ha dichiarato: "Siamo molto lieti che la rete europea di treni notturni stia ora crescendo ulteriormente grazie alla collaborazione con i nostri partner. Da Genova e dalla regione Liguria offriamo nuovi interessanti collegamenti Nightjet, che possono essere offerti ogni giorno in modo confortevole e rispettoso del clima. D'ora in poi, è possibile viaggiare direttamente dalla Liguria a Vienna, Salisburgo e Monaco di Baviera con il Nightjet: un collegamento 30 volte più rispettoso delle emissioni di Co2 rispetto al viaggio in auto”.

Viaggiare con Nightjet non è solo ecologico, ma anche comodo e conveniente. Grazie all'arrivo anticipato direttamente nel centro della destinazione, i viaggiatori possono risparmiare tempo prezioso e costi aggiuntivi per l'hotel. I passeggeri che viaggiano nel vagone cuccette e vagone letto ricevono anche la colazione servita direttamente nello scompartimento la mattina prima dell'arrivo, mentre un drink di benvenuto è offerto ai clienti delle carrozze letto alla partenza. I biglietti per i collegamenti Nightjet saranno disponibili a partire da 28,80 euro per persona e tratta in carrozza con posti a sedere, da 48,10 euro in carrozza cuccette e da 67,30 euro in vagone letto (prezzi validi a partire dal 1 gennaio 2023).

Nei Nightjet è possibile prenotare posti singoli in carrozza con posti a sedere, cuccette o vagone letto. Per i clienti che apprezzano la massima privacy, è anche possibile prenotare gli scomparti delle tre categorie di comfort come scomparto separato (privato). Ciò consente ai passeggeri di viaggiare da soli, con la famiglia o gli amici in uno scompartimento senza doverlo condividere con altri passeggeri. Tutti i biglietti sono prenotabili su Trenitalia.it e nightjet.com.