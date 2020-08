Ponte di Genova: poche ore all'inaugurazione, con la pioggia in agguato

Con il passare delle ore si fa sempre più concreta la possibilità che la cerimonia d'inaugurazione del nuovo ponte Genova San Giorgio sia bagnata dalla pioggia. La struttura commissariale si è già organizzata in tal senso, predisponendo un migliaio di ombrelli per i partecipanti.

Pioveva anche il 14 agosto 2018, quando il ponte Morandi crollò, causando la morte di 43 persone. I nomi delle vittime della tragedia verranno letti lunedì sera, subito dopo l'inno nazionale. La cerimonia avrà inizio alle 18.30. Poi sarà la volta degli interventi istituzionali, del taglio del nastro, della benedizione del ponte e del volo delle Frecce Tricolori, meteo permettendo.

A fare da sottofondo alla serata, una versione inedita di Creuza de ma di Fabrizio De André, cantata da 18 artisti. Oltre alle istituzioni locali, con Marco Bucci e Giovanni Toti in testa, che interverranno già nel primo pomeriggio in sala stampa al Porto Antico, saranno presenti l'architetto Renzo Piano, che ha progettato il viadotto, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il premier Giuseppe Conte.

Il ponte dovrebbe aprire al traffico mercoledì 5 agosto. Secondo quanto ha comunicato Autostrade, i cantieri in alcune gallerie dove sono stati identificati prevalentemente difetti costruttivi, andranno avanti fino all'8 agosto. Ancora non c'è una data per la riapertura del casello di Pegli, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Savona, e del casello di Pra', in entrata verso Genova.