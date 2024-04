Inaugurazione del nuovo ponte sullo Scrivia: modifiche alla viabilità

Verrà inaugurato domani, sabato 27 aprile, a Ronco Scrivia il nuovo ponte di Pietrafraccia sul torrente Scrivia. L'appuntamento è alle ore 15.

Il ponte verrà intitolato alla memoria della giovane vittima civile di guerra Gabriele Guaraldi, che perse la vita nel 1986 a causa di un vecchio ordigno bellico.

L'intervento, finanziato dalla Regione Liguria con circa 1,5 milioni di euro e realizzato dal Comune di Ronco Scrivia, prevedeva la rimozione dei vecchi impalcati ormai obsoleti e la realizzazione di uno nuovo sulle pile del ponte già esistente.

Interverranno il presidente della Regione Liguria, il sindaco della Città Metropolitana, il sindaco di Ronco Scrivia e l’assessore regionale alle Infrastrutture, oltre ai rappresentanti dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra.

Presenzierà alla cerimonia il colonnello Giuseppe Francesco Di Maggio, comandante del 32esimo Reggimento Genio Guastatori della Brigata Alpina Taurinense, con una rappresentanza degli artificieri del reparto.

In previsione dell’inaugurazione del ponte è stata emessa un ordinanza di divieto di transito dalle ore 14.30 alle 17 sul ponte Pietrafraccia e sottopasso ferroviario, con istituzione del doppio senso di circolazione in via Murtola, per i soli residenti, e contestuale divieto di sosta dalle 9 alle 19 di sabato in piazza delle Torrette e stalli di sosta in corso Italia civici 1/3/5.