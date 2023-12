Una nuova pista di elisoccorso notturno nella Città Metropolitana: l'inaugurazione

Se ne parlava da molto tempo e adesso finalmente è arrivato il giorno dell'inaugurazione: giovedì 14 dicembre verrà inaugurata la pista di elisoccorso notturno a Campo Ligure, con anche un incontro pubblico sulla sanità in valle Stura. Per quanto riguarda la pista, vicino ai campi da tennis comunali, si tratta dell'unico attuale impianto nella vallata esclusivamente dedicato all'atterraggio dell'elicottero di soccorso sanitario.

La struttura e? stata realizzata secondo le modalita? impartite dal personale del 118 Liguria e consiste in una zona delimitata con accesso esclusivo alla piazzola in asfalto illuminata con sei fari per consentire l'atterraggio anche al buio. Un'opera da circa 17mila euro, totalmente finanziata dal Comune di Campo Ligure che ha utilizzato parte dei fondi provenienti dalla vendita delle quote Amter.

Alla cerimonia di inaugurazione - alle 16,30 - sara? presente l'assessore regionale alla Sanita? Angelo Gratarola oltre ai responsabili del 118 e di Asl 3

A seguire, alle 18, nella sala consiliare del Comune di Campo Ligure si svolgera? un incontro pubblico con Gratarola per discutere del sistema sanitario nella vallata: "Sara? un'occasione preziosa - riferiscono dall'amministrazione comunale - per portare all'attenzione dell'assessore regionale le varie criticita? del nostro territorio a partire dalle problematiche relative all'assistenza territoriale, come medici di medicina generale e guardia medica, nonché le difficolta? strutturali ed economiche dei nostri comitati della Croce Rossa che sono sottoposti a grande pressione sia per la mancanza di presidi di pronto intervento in valle che per le problematiche legate alla viabilita?. Sara? anche l'occasione per fare il punto sulla richiesta del territorio per la disponibilita? in valle di un'automedica e per valutare lo stato di avanzamento per la realizzazione prevista dal Pnrr di un ospedale e di una casa di Comunita? a Campo Ligure".