Palasport, conto alla rovescia per il taglio del nastro poi il debutto al Salone Nautico

Conto alla rovescia per il "taglio del nastro" del nuovo Palasport del Waterfront di Levante. La presentazione infatti è prevista oggi per le 19,30 con il sindaco di Genova Marco Bucci (reduce da un nuovo ricovero al Galliera), il presidente ad interim della Regione Alessandro Piana, il vicesindaco Pietro Piciocchi, l'assessore allo Sport Alessandra Bianchi, il presidente del Coni Liguria Antonio Micillo, l'architetto partner Rpbw (Renzo Piano Building Workshop) Luigi Priano e il direttore generale di Cds Holding Spa Massimo Moretti. Dopo la presentazione di oggi, il Palasport debutterà ufficialmente al Salone Nautico di settembre.

Domenica sera, nel frattempo, le maestranze, gli architetti e tutto il team hanno cenato all'aperto, nel cantiere, con Piciocchi: "Una simpatica serata - ha commentato il vicesindaco - davvero un bellissimo clima".

La scorsa settimana intanto il consiglio comunale ha approvato la variazione di bilancio per il riacquisto della struttura a un costo di 23 milioni di euro. Un'operazione fortemente sostenuta dalla squadra di governo e altrettanto criticata dalle opposizioni, anche perché il Palasport era stato venduto dal Comune a Cds per 14 milioni.

"Non è la stessa cosa perché riacquistiamo un Palasport completamente ristrutturato" aveva detto il vicesindaco Piciocchi. La cifra di vendita è stata attestata dall'Agenzia delle Entrate e quella per il riacquisto dal Demanio, come ha specificato anche il sindaco Bucci, ma la minoranza guarda all'opportunità politica: "Doveva essere un’operazione privata - ribattono i consiglieri del Pd - e invece il Comune immette 200 milioni di euro di soldi pubblici. Doveva essere un polo per i genovesi, con residenze universitarie, aree sportive gratuite, e invece è un’area esclusiva per pochi, con un centro commerciale per tutti gli altri. Infine doveva esserci un’arena sportiva che il privato doveva costruire in favore della città per ospitare eventi internazionali e grandi eventi musicali, e invece si tratterà di uno spazio speculare al PalaFiumara (con la superficie ridotta a 5mila metri quadrati, ndr)".