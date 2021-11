Ex mercato di corso Sardegna, fissata l'inaugurazione

Sabato 4 dicembre, a un mese esatto della commemorazione dell'alluvione del Fereggiano, verranno inaugurati i giardini dedicati alle vittime nell'area riqualificata dell'ex mercato di corso Sardegna. Lo ha annunciato il sindaco Marco Bucci, a margine della commemorazione a dieci anni dalla tragedia.

L'idea era nata lo scorso anno, su richiesta dei parenti delle vittime. "È una cosa voluta della famiglie - spiega il Primo cittadino - ma anche dal quartiere ed è un bel segnale. L'idea era di farlo oggi, ma ci sono ancora lavori in corso. Per il 4 dicembre sarà tutto finito e potremmo fare l'inaugurazione come si deve".

Bucci precisa che il taglio del nastro riguarderà "tutta l'area pubblica, che da quel momento sarà aperta a tutti. E probabilmente sarà già aperto anche qualche nuovo esercizio commerciale".