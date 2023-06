Apre il nuovo parcheggio al Lagaccio

Domani, lunedì 26 giugno, alle 17, sarà aperto il nuovo parcheggio di via Don Acciai nel quartiere del Lagaccio.

Saranno presenti il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi, il presidente del Municipio I Centro est Andrea Carratù, il ceo di Aster spa Antonello Guiducci e il presidente di Aster spa Francesco Massimo Tiscornia.

I lavori - a un anno e mezzo dall'annuncio - erano iniziati lo scorso gennaio: il nuovo parcheggio è un'opera fortemente richiesta dagli abitanti del quartiere, un intervento che offrirà più posti auto per gli abitanti e che dovrebbe anche migliorare la viabilità in zona. Insieme a questa operazione, infatti, i lavori hanno riguardato anche l'allargamento della strada all'incrocio con via del Lagaccio per eliminare in via definitiva l'impianto semaforico.