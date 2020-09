Lavoratori 'in nero', nei guai titolare impresa edile

Nel pomeriggio di martedì 15 settembre 2020, nel corso di una specifica attività, i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, insieme ai militari della stazione della Maddalena, hanno denunciato due uomini, titolari di altrettante attività.

A un cittadino del Bangladesh di 33 anni, titolare di un'attività in via Canneto il Lungo, è stato contestato di non avere provveduto a effettuare gli opportuni interventi in materia di primo soccorso e non aver provveduto a sottoporre a regolare manutenzione ed effettuare gli opportuni controlli dei dispositivi anti incendio.

Un ecuadoriano di 51 anni, titolare di una ditta individuale di edilizia, è stato sanzionato poiché aveva utilizzato lavoratori dipendenti senza provvedere alla loro assunzione preventiva. Oltre alla sospensione dell'attività e al pagamento di duemila euro, sono state contestate violazioni penali per non aver garantito un'adeguata formazione ai lavoratori dipendenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per non aver inviato i lavoratori dipendenti a effettuare la visita medica di idoneità.