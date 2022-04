Imprenditore di 41 anni vittima di ricatto sessuale

Pensava di aver iniziato una relazione online con una ragazza conosciuta su Facebook, invece dietro all’immagine profilo si nascondeva una truffa con estorsione. Un imprenditore genovese di 41 anni, nei mesi scorsi, è stato vittima di ricatto sessuale.

Tutto è iniziato con una richiesta di amicizia su Facebook che l’imprenditore ha accettato distrattamente mentre una sera stava curando la pagina social della sua azienda. Nella chat si presenta una ragazza che attira le attenzioni dell’uomo. La conversazione digitale va avanti per giorni fino a quando il 41enne non viene sollecitato sessualmente dalla nuova conoscente a mostrarsi in webcam.

Di nascosto dalla moglie, l’uomo inizia a spogliarsi davanti alla telecamera, ma ben presto il piacere si trasforma in un incubo. Dopo tre giorni riceve un messaggio dall’account della presunta amante in cui gli viene detto che se non avesse pagato una somma di denaro il suo video sarebbe stato condiviso su Facebook. L’organizzazione criminale dall’altra parte della rete aveva, nel frattempo, acquisito i contatti di migliaia di amici della vittima che si ritrova così a vivere un incubo: defraudato dei beni, degli averi e degli affetti per un ricatto. Spaventatissimo, l’uomo paga subito 500€; decisione che per lui segna l’inizio della fine: le richieste si fanno sempre più pressanti ed arrivano da diversi profili anche se il messaggio è simile: “Ho avuto il video da un amico, se non mi paghi lo condivido”. Il 41enne arriva a sborsare fino a 6-7mila euro. Poi, finalmente si rivolge alla polizia di Stato. I responsabili, nel gioco di scatole cinesi che hanno costruito in rete, non vengono individuati tra rimbalzi di indirizzi ip registrati all'estero, ma l’imprenditore è salvo dal ricatto.

Non è un caso isolato in città, anzi secondo gli investigatori negli ultimi mesi si registra una vera e propria impennata delle truffe online “inconsapevoli”. Di recente, una donna ha perso 2.500 euro partendo dalla vendita di una borsa griffata, un 30enne ha visto andare in fumo 7mila euro per un motore che pensava di aver regolarmente acquistato. Clamoroso anche il caso di una 50enne convinta di essere stata contattata da un famoso attore di telenovele sud americano che si dichiarava anche vittima di una falsa accusa di stupro. Quello che stupisce è l’organizzazione ben strutturata delle truffe che non incastra i "creduloni" al primo messaggio ma tende a costruire una relazione con prove di fiducia: il giovane truffato per l'acquisto del motore, ad esempio, ha risposto all'annuncio e ha ricevuto come risposta un "Sono già in parola e ho bisogno di venderlo subito", il giovane si è sentito così chiamato all'azione e ha inviato subito metà della cifra richiesta per bloccare l'affare. Ed è qui che viene raggirato: il venditore gli rimanda la stessa cifra dicendogli che ha già avuto l'anticipo da un'altra persona. Di fronte a questa dimostrazione di "onestà" il ragazzo invia l'intera somma: "Tienimelo da parte, lo prendo io"...In questo caso i responsabili sono stati individuati in Puglia denunciati e messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria locale.