I carabinieri compagnia Genova Centro, nel corso di un servizio antidroga in ambito metropolitano, hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti un 45 enne genovese, impiegato, incensurato.



L’uomo, che è stato fermato vicino alla propria auto per un controllo di routine, è stato trovato in possesso di 20 dosi di cocaina per un peso di circa 10 grammi. I militari hanno perquisito anche il suo scooter dove hanno trovato altri 80 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi.L’uomo è stato rinchiuso nella camera di sicurezza del comando in attesa del rito per direttissima.