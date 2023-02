Muore giovane maestro di sci, piste dell'Aveto chiuse per lutto

Lutto in Val D'Aveto per la morte di un giovane maestro di sci della Ski Area di Santo Stefano.

Il giovane si è spento improvvisamente a soli 35 anni giovedì sera. In segno di cordoglio i gestori dell'impianto sciistico hanno deciso di tenere chiuse le piste e i rifugi per un giorno, domani, sabato 4 febbraio.

La decisione è stata comunicata con un post sui social e sul sito: "Ci scusiamo con tutti coloro che volevano raggiungerci sulle nostre piste e nei nostri rifugi. Purtroppo giovedì sera ci lascia, troppo presto, un nostro compagno, un collega, un amico, un uomo buono che è con noi da prima che il primo palo fosse piantato e la nostra riconoscenza, non per il lavoro, ma per il cammino che abbiamo fatto assieme é in questo piccolo e inutile gesto che vogliamo offrirgli".