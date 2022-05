Scoppia una cucina, in tre finiscono all'ospedale

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 18 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti a San Fruttuoso in via Imperiale per l'incendio di una cucina.

Per cause in via di accertamento, l'elettrodomestico ha preso fuoco e il fumo ha invaso l'appartamento.La proprietaria è riuscita a mettersi in salvo così come altri due residenti dei piani superiori.

Sono state tutte trasportate in ospedale in codice giallo per una lieve intossicazione. Le due squadre dei pompieri hanno evacuato le abitazioni e spento la fiamme.

Si registrano ingenti danni alla casa e al palazzo.