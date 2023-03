Perde conoscenza in campo, calciatore all'ospedale in elicottero

Paura in campo durante una partita di calcio del campionato di Eccellenza. Un giocatore del Rivasamba, squadra dilettantistica di Sestri Levante, è rimasto ferito dopo aver battuto la testa contro la recinzione dello stadio in seguito a un contrasto durante la partita in trasferta contro l'Imperia allo stadio Ciccione.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Rossa di Imperia, che ha allertato l'elicottero Grifo visto che Gianluca Causato, centrocampista del Rivasamba, ha perso conoscenza per alcuni secondi. L'elicottero è atterrato in campo e il calciatore è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

La partita, interrotta per consentire i soccorsi, è ripresa dopo circa un'ora e ha visto il successo del Rivasamba 0-1 con rete segnata da Cuneo, ovvero il giocatore che ha sostituito Causato.