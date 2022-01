Neonata da Imperia al Gaslini in elicottero, trasportata con la nuova culla Sten

Il nucleo elicotteri dei vigili del fuoco di Genova ieri pomeriggio, lunedì 10 gennaio, ha trasportato un neonato dall'ospedale di Imperia all'isituto pediatrico Giannina Gaslini a Sturla.



Il trasporto è stato possibile grazie alla nuova culla Sten, sistema trasporto emergenza neonatale) in dotazione al reparto volo.

Questo tipo di trasporto è pianificato in base all’organizzazione della rete ospedaliera regionale privilegiando i centri di assistenza perinatale in base al modello “Hub e Spoke” che coinvolge le unità di ostetricia e ginecologia, l’unità di neonatologia e la terapia intensiva neonatale. Il modello "Hub e Spoke” prevede che l’assistenza di maggiore complessità si concenti in “centri di eccellenza” (Hub) operando in collegamento bidirezionale con i presidi ospedalieri territoriali (Spoke) e che sia pianificato un adeguato sistema di trasporto della madre e/o del neonato nei casi in cui situazioni di rischio o di emergenza impongano il trasferimento in strutture in grado di gestire tali condizioni (dal centro Spoke al centro Hub).