Imbarchi traghetti: lunghe code e traffico in tilt

Con l'arrivo della bella stagione ricominciano i disagi dovuti alle lunghe code per gli imbarchi dei traghetti al porto di Genova, nello specifico al varco Albertazzi. Questa mattina - martedì 4 glugno - forti rallentamenti iniziavano al casello di Genova Ovest, con buona pace degli automobilisti che dovevano semplicemente raggiungere altre zone della città.

Sul posto la polizia locale per regolare il traffico: decine di auto sono infatti imbottigliate in attesa dei controlli e dell'ingresso in porto.

Sulle autostrade non va meglio: code da "bollino rosso" in mattinata anche sull'A10 e sull'A7 in direzione Genova per traffico intenso in città.