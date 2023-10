Ex Ilva, terzo deragliamento in undici giorni

Nuovo malfunzionamento all'ex Ilva di Cornigliano, per la terza volta in undici giorni si è verificato il deragliamento di alcuni carri ferroviari. A denunciare quanto successo lunedì 23 ottobre 2023 sono stati Rls e Rus di Acciaierie d'Italia

"Lunedì 23 ottobre 2023 registriamo un nuovo deraglio di carri ferroviari sulla linea di uscita dalla zona 'ramblé' in direzione aeroporto - si legge nella lettera inviata alla prefettura, alla Asl e ad altri -. Questo deraglio appare particolarmente grave per l'accentuata inclinazione raggiunta dei carri deragliati, con il rischio di caduta dei coils trasportati, che rende più complicate e rischiose le operazioni di rimozione dei rotoli trasportati prima o durante l'intervento della squadra dei 'binaristi' per il recupero dei carri sui binari. Trattasi del terzo evento in 11 giorni. Le linee ferroviarie interne sono ormai quasi del tutto impraticabili. Ma ciò che ci preoccupa maggiormente è il rischio per i lavoratori che continua a crescere, giorno dopo giorno".

Incidenti simili erano già avvenuti nelle giornate di giovedì 12 ottobre e sabato 14 ottobre. Venerdì 20 ottobre c'è stata anche una manifestazione a Roma, alla quale hanno partecipato anche circa 300 lavoratori genovesi, per chiedere a governo e azienda un piano industriale con garanzie sul rilancio della produzione. La manifestazione, organizzata da Fim, Fiom e Uilm, aveva tra i temi principali anche quello della sicurezza: nello stabilimento di Cornigliano recentemente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha anche inviato una lettera alla prefettura e ad Asl parlando di rischio folgoramento in alcuni punti. Senza contare gru e vari altri strumenti di lavoro che presentano problemi e rischiano di bloccare il lavoro.