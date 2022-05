"Non si può morire sul lavoro", sciopero e corteo ex Ilva

È partito stamattina, lunedì 2 maggio 2022, in direzione prefettura il corteo dei lavoratori di Acciaierie d’Italia, alla testa del corteo uno striscione in cui si legge "non si può morire sul lavoro". La protesta era stata annunciata dopo il provvedimento disciplinare preso dall'azienda nei confronti di un lavoratore dell'ex Ilva di Cornigliano a cui l'azienda imputerebbe una manovra errata come causa dell'incidente avvenuto lo scorso 12 Aprile 2022. L'episodio era stato denunciato dai sindacati.

Il corteo, al quale partecipano un centinaio di lavoratori, è partito da Cornigliano e si sta spostando verso Sampierdarena, per il ponente interessate dai possibili disagi al traffico via Cornigliano, ponte di Cornigliano, via Pieragostini, largo Jursè, via Degola, via Reti, piazza Montano e via Cantore. Poi si sposterà verso il centro, per arrivare sotto alla prefettura.

Qui alle 16 il prefetto, Renato Franceschelli. aveva già convocato in precedenza il tavolo sulla sicurezza in fabbrica, dopo gli incidenti e le proteste delle scorse settimane. Non è escluso che una delegazione di lavoratori e rappresentanti sindacali venga ricevuta anche in tarda mattinata, per dare seguito alla richiesta di reintegro immediato del lavoratore sospeso.

Facendo un passo indietro, i sindacati avevano già parlato nei giorni scorsi della sospensione a carico di un lavoratore coinvolto in uno degli incidenti all'interno dello stabilimento Ex Ilva. Dopo due tragedie sfiorate in quattro giorni, prima per la caduta di un coil e poi per lo strappo di un cavo che reggeva bobine di alcune tonnellate, nelle scorse settimane i lavoratori avevano anche scioperato per chiedere maggiori garanzie sul piano della sicurezza. La Asl aveva disposto il fermo per motivi di sicurezza del treno di laminazione a freddo del ciclo latta nello stabilimento di Cornigliano.

Subito investimenti sulla sicurezza e per il futuro del sito produttivo di Cornigliano è quanto chiedono le segreterie della Camera del lavoro di Genova e di Cgil Liguria

"Da tempo la rsu di Acciaierie d'Italia denuncia pubblicamente e presso gli organi competenti carenze sulla sicurezza sul lavoro nel sito di Genova Cornigliano e la situazione sta diventando insostenibile - si legge in una nota - il disimpegno nello stabilimento di Cornigliano sta producendo una serie di incidenti sul lavoro sempre più preoccupanti e che mettono a rischio la salute e l'incolumità dei dipendenti e di quanti operano all'interno dell'acciaieria".

Le segreterie della Cgil di Genova e Liguria condividono e sostengono la protesta degli operai che oggi sono scesi in sciopero: "Chiediamo il ritiro del provvedimento disciplinare ai danni del dipendente sul quale l'azienda cerca di scaricare le proprie responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro - aggiungono - Acciaierie d'Italia deve garantire la sicurezza di chi lavora e deve investire su Cornigliano. Il nostro Paese non può permettersi di rimanere indietro in una produzione che gli altri paesi considerano strategica. È giunto il momento in cui dalle parole si passi ai fatti e che per davvero Cornigliano sia messa in grado di produrre in sicurezza per il benessere di chi ci lavora, della città e del Paese".