Acciaierie d'Italia, la protesta dei lavoratori genovesi a Milano durante l'assemblea dei soci

Prosegue la protesta degli operai dell'ex Ilva, oggi Acciaierie d'Italia. Dopo le manifestazioni a Genova una delegazione di un centinaio di lavoratori, tanti arrivati da Genova, è andata a Milano per un presidio durante la riunione dell'assemblea dei soci dell'azienda in cui verranno assunte importanti decisioni sul futuro del gruppo siderurgico.

La manifestazione si svolge presso la direzione di Acciaierie D'Italia in viale Certosa a Milano tra le ore 10:30 e le 13 di giovedì 23 novembre 2023 "per indurre ADI a compiere scelte che rilancino l’azienda con investimenti industriali e ambientali" si legge in una nota firmata da Fim, Fiom e Uilm nazionali.

I sindacati spiegano: "In concomitanza di questo evento riteniamo estremamente opportuno mettere in campo un’ulteriore iniziativa per manifestare contro l'attuale gestione industriale del management di ADI espressione di Arcelor Mittal e la totale incapacità del governo, azionista attraverso Invitalia, di assicurare una prospettiva positiva alla vertenza". Tra i motivi della protesta che dura da diverso tempo ci sono l'aumento della cassa integrazione straordinaria tra i lavoratori, il blocco dei buoni welfare da 200 euro previsti dal contratto nazionale metalmeccanici e problemi di sicurezza e manutenzione.