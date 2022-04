Ex Ilva, dopo l'incidente lo sciopero: "Non aspettiamo le vittime sul lavoro"

Due ore di sciopero domani, lunedì 11 aprile 2022, negli stabilimenti ex Ilva, oggi Acciaierie d'Italia, dopo l'incidente avvenuto sabato al reparto temper del ciclo produttivo della latta. Tragedia sfiorata dopo che il cavo di una gru si è strappato mentre il carroponte spostava un rotolo di circa 10 tonnellate.

Rsu ADI Genova ha quindi proclamato per lunedì 11 aprile 2022 uno sciopero di due ore, dalle 8 alle 10, per denunciare i problemi di sicurezza all'interno dello stabilimento genovese: "Non aspettiamo le vittime sul lavoro" lo slogan che accompagna la protesta.

Non sono ancora state rese note le modalità dello sciopero, non è escluso che i lavoratori decidano di organizzare anche un corteo.