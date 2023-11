Ex Ilva: nuova assemblea dei lavoratori, poi sciopero

Le segreterie sindacali nazionali Fim, Fiom e Uilm hanno convocato per giovedì 16 novembre l'assemblea dei lavoratori dello stabilimento di Genova Cornigliano di Acciaierie d'Italia, ex Ilva. Proclamata la mobilitazione di 8 ore e sciopero in tutti gli stabilimenti da fare entro il 23 novembre, giorno in cui si riunirà l'assemblea degli azionisti di Acciaierie d'Italia.

"Nel frattempo - scrivono le rsu genovesi in una nota - la situazione per noi lavoratori sta peggiorando: aumenta la cigs tra i lavoratori soprattutto nel settore manutenzioni, blocco dei buoni welfare da 200 euro previsti dal contratto nazionale metalmeccanici, situazione impiantistica degradata dalla continua assenza di manutenzione e rischi per la sicurezza dei lavoratori sugli impianti".

"Mentre a Roma discutono futuri assetti aziendali - concludono le rsu - in una trattativa tra parte privata e pubblica dell'azienda gli impianti sono fermi e ai lavoratori non è garantito neanche quanto concordato col contratto nazionale. Non c'è più tempo da perdere".