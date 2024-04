Commissione comunale sull'illuminazione cittadina: le criticità emerse

Si è svolta venerdì 26 aprile 2024 a Tursi una commissione dedicata all'illuminazione pubblica, nel corso della quale i tecnici del Comune e l'assessore Matteo Campora hanno fornito alcuni dati sulla situazione, nell'ambito della convenzione attivata dal Comune di Genova nel 2020 e che terminerà nel 2029.

In città 61mila punti luce: quasi completato il passaggio ai led

È stato spiegato che la città ha 61mila punti luce e che, per la stragrande maggioranza, è stato effettuato il passaggio a Led, sarebbero circa un migliaio quelli ancora da mettere a norma. Il tecnico del Comune presente ha spiegato che si tratta di situazioni in cui è necessario un intervento di riqualificazione strutturale che va oltre alla semplice sostituzione del punto luce, perché si tratta di rifare l'impianto, in particolare su tunnel e gallerie. Quanto fatto finora, secondo quanto dichiarato in aula, ha portato a una riduzione dei consumi passando 39 Gigawatt l'ora a circa 12 annui, con un 100% di energia consumata che proviene da fonti rinnovabili. Una diminuzione di consumi che consente di ridurre anche il carico sugli impianti e quindi la possibilità di guasti. Il denaro risparmiato, è stato spiegato, viene reinvestito in opere di manutenzione.

Le principali criticità

Le principali criticità da risolvere (non le uniche, ma quelle che vengono definite "più urgenti" dal Comune) riguardano il depuratore di Quinto con i giardini Lercaro, il ripristino dell'illuminazione del Ponte Divisione Alpina Cuneense, il rifacimento impianti di via Pio VII, via De Geneys, via Puggia, via San Luca D'Albaro, Quarto Alta, la zona di Pomà e poi piazza De Ferrari, largo Pertini e piazza Corvetto. Per quello che riguarda piazza De Ferrari, in particolare, è stato spiegato che sono al vaglio studio per un'illuminazione alternativa che consenta la messa a norma, perché con i led risulterebbe buia e andrebbe quindi rifatto l'impianto. Tra i Municipi in cui sono stati segnalate più situazioni critiche Centro Est, Bassa e Media Val Bisagno e Levante.

Focus sulla Bassa Val Bisagno

Nell'ambito della commissione è stata analizzata anche la situazione della Bassa Val Bisagno, già affrontata anche nel corso dell'ultima seduta del consiglio municipale attraverso un'interrogazione presentata dal consigliere Gabriele Ruocco (lista RossoVerde-Linea Condivisa), alla quale aveva risposto l'assessore Andrea Barreca, spiegando che erano state effettuate perizie illuminotecniche che avevano escluso criticità sulle segnalazioni ricevute dalla giunta e dando disponibilità a effettuarne altre. Diverse le tematiche portate in commissione comunale, dopo alcuni sopralluoghi e dialoghi con cittadini e comitati, dal consigliere comunale Filippo Bruzzone (lista RossoVerde-Linea Condivisa) e riguardanti, in particolare, i quartieri di Marassi, San Fruttuoso e Quezzi.

Persone e commercianti avevano segnalato carenza di illuminazione in corso De Stefanis a partire dall’incrocio con Via Bertuccioni fino all’incrocio con via Monticelli. "Ci hanno riportato - spiegano gli esponenti di lista RossoVerde-Linea Condivisa - che qualche tempo fa, da un controllo, si è evidenziata una potenza di circa 7,5 lumen a differenza dei circa 20 lumen nella stessa via, sempre ìn corso De Stefanis, dall’incrocio di via Bertuccioni fino a piazzale Parenzo. Abbiamo chiesto di verificare questa situazione e se corrisponde di intervenire. Ricordiamo che in questo tratto ci sono alcuni degli attraversamenti pedonali più pericolosi e con più incidenti del territorio. L'assessore Campora ci ha detto che verrà fatto un ulteriore sopralluogo di controllo".

Segnalazioni di scarsa illuminazione anche nella zona di piazza Giusti, via Giacometti e via Filippo Casoni, è stato spiegato che si provvederà con verifica e sostituzione dell'impianto luce con i dispositivi di ultima generazione. Qui era emerso anche un problema di sicurezza sollevato da alcuni commercianti, tra cui un tabacchino rapinato due volte negli ultimi tre mesi.

Per quello che riguarda San Fruttuoso, spiegano ancora gli esponenti della lista RossoVerde-Linea Condivisa: "Abbiamo portato in commissione le segnalazioni del Comitato San Fruttuoso su via D'Albertis, via Giacometti e via Casoni. Nel primo caso non abbiamo avuto risposte, sulle altre due vie invece ci hanno detto che il Comune è a conoscenza delle criticità, ma non abbiamo avuto tempistiche su eventuali interventi".

Per quello che riguarda la zona di via Canevari e Borgo Incrociati da tempo commercianti e cittadini segnalano problemi legati a episodi di microcriminalità, con persone ubriache o alterate che creano problemi, anche in questo caso viene ritenuto importante un miglioramento dell'illuminazione come deterrente. Segnalate criticità anche tra Marassi Alta e Quezzi, tra via Bertuccioni e via Bracelli e agli attraversamenti pedonali dei giardini Lamboglia e dell’Ic quezzi, in salita Gerbidi, dove non erano mancate le polemiche (a questo link l'articolo) per lo spostamento del centro cinofilo Cave Canem: "Da quando non c’è più - sostiene il consigliere Municipale Gabriele Ruocco - la zona è caduta in uno stato di abbandono. I responsabili del centro ci hanno scritto che viale Bracelli è quasi buia, anche in prossimità della scuola. Tra l'altro dopo lo spostamento sarebbero dovuti iniziare i lavori all'IC Cambiaso, sui quali però abbiamo appreso da notizie di stampa che sarebbero emersi problemi. Abbiamo poi portato a Tursi tante altre segnalazioni di criticità legate all'illuminazione, come via Cagliari, via Fereggiano, via Berno, via Malfante e l'attraversamento pedonale di via Archimede dove un paio di mesi fa c'è anche stato un investimento mortale. A metà aprile sono iniziati alcuni potenziamenti per migliorare la sicurezza in 30 punti critici della città e notiamo con stupore che nessuno riguarda la Bassa Val Bisagno".

Sul tema del potenziamento degli attraversamenti pedonali l'assessore Campora ha spiegato che ogni anno viene chiesto ai Municipi di indicare le criticità e che poi le scelte vengono fatte dalla polizia locale su dati specifici che riguardano anche gli incidenti avvenuti. I lavori su alcuni sono già iniziati in tutta la città (a questo link l'elenco).

Il consigliere comunale Filippo Bruzzone conclude: "Spesso sentiamo rassicurazioni da parte del Comune, ma la realtà è che purtroppo ci sono strade e quartieri più in difficoltà sul tema dell'illuminazione. Su alcune segnalazioni il Comune ci ha dato ragione, per esempio sul passaggio tra via Cagliari e corso Sardegna, ma rileviamo sempre la mancanza di chiarezza sui tempi di realizzazione di eventuali interventi correttivi. Il problema delle strade buie, tra l'altro, è trasversale, anche esponenti della maggioranza hanno segnalato situazioni problematiche. Lunedì prossimo ci sarà anche una commissione specifica su Voltri, anche nel ponente esiste questo problema e lo porteremo all'attenzione della pubblica amministrazione".