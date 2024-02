"Alzare il livello culturale in città", la richiesta di Bucci a Ilaria Bonacossa nuova direttrice di Palazzo Ducale

"Ti chiediamo di alzare il livello culturale in città".

La nuova direttrice di Palazzo Ducale, Ilaria Bonacossa, nel giorno del suo insediamento, è accolta dal sindaco di Genova Marco Bucci con una richiesta: "Ci sono persone capacissime a fare mostre, lirica, teatro, musica, ma noi vogliamo che aumenti il livello culturale dei cittadini e dei turisti. Avremo così meno persone che sporcano per terra, meno persone che vanno ai 160 all'ora sulla Guida Rossa e avremo persone che hanno un livello culturale come si deve e come succede nelle grandi città".

Bonacossa risponde dal 'tavolo della cultura', con il presidente Giovanni Toti alla sua destra e il presidente di Palazzo Ducale Beppe Costa Costa alla sinistra leggendo la definizione di museo secondo l'Istituzione internazionale dei musei: "Il museo è un'istituzione permanente senza scopo di lucro e al servizio della società che effettua ricerche, colleziona, conserva e interpreta ed espone il patrimonio materiale e immateriale. Aperti al pubblico, accessibili e inclusivi, i musei promuovo la diversità e la sostenibilità, operano e comunicano eticamente e professionalmente e con la partecipazione delle comunità offrendo esperienze diversificate per l'educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione delle conoscenze".

Per Ilaria Bonacossa la forza di Palazzo Ducale è la capacità di arrivare alle persone, "perché dell'affetto che riceve e non solo della qualità delle cose che vengono prodotte e avere un luogo che le persone sentono come parte della loro storia è il miglior modo per partire e offre un'occasione per andare avanti".

La nuova direttrice è stata scelta a dicembre dopo un processo di selezione durato mesi, e dopo l’addio di Serena Bertolucci in aperta polemica con la politica locale, per pianificare un’offerta innovativa ed economicamente sostenibile per la fondazione Palazzo Ducale. "Sicuramente penso a un palazzo improntato più all'arte contemporanea e al digitale, non inteso soltanto con mostre e approfondimenti sull'arte digitale, ma proprio come volano di digitalizzazione per fruire meglio di questo palazzo", ha detto Bonacossa.

Tra le numerose idee e progetti in fase di sviluppo, si trova la prevista apertura al pubblico della Torre Grimaldina, resa possibile grazie ai finanziamenti ottenuti attraverso il bando sull'accessibilità. Nel programma per il periodo 2024/2025 spicca una mostra dedicata a Berthe Morisot, pianificata per l'autunno successivo in collaborazione con la città di Nizza. Questo evento è già stato incluso nel programma ufficiale delle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Impressionismo. La prospettiva di questo luogo, sia per lei che per l'amministrazione comunale e regionale, è quella di uno spazio pubblico costantemente animato da eventi aperti al pubblico.