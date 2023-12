Palazzo Ducale: Ilaria Bonacossa è la nuova direttrice

La nuova direttrice di Palazzo Ducale è Ilaria Bonacossa. La decisione ufficiale è arrivata nella mattinata di lunedì 11 dicembre 2023 dal Consiglio direttivo della Fondazione, presieduto dal presidente Beppe Costa, affiancato dal vicepresidente Francesco Berti Riboli, e composto dai consiglieri Franco Bampi, Federica Messina e Mitchell Wolfson. Ilaria Bonacossa succede a Serena Bertolucci dopo un addio con polemiche.

La decisione conclude un iter iniziato ad agosto con la pubblicazione di un avviso di selezione cui hanno partecipato oltre cento candidati. Le domande sono state passate al vaglio di Praxi, società specializzata in ricerca e valutazione di risorse umane, che ha svolto una preselezione per l’accertamento del livello di possesso dei requisiti specifici da parte dei candidati. Il Consiglio direttivo ha poi nominato una Commissione esterna con il compito di svolgere un esame valutativo dei candidati stessi. Questo esame ha portato alla scelta, in base a una graduatoria che ha tenuto conto dei criteri elencati nell’articolo 6 ('esperienze manageriali specificamente coerenti con il profilo selezionato; capacità professionali; capacità manageriali situazionali'), di un ristretto numero di candidati, dal quale il Consiglio direttivo ha individuato la figura che ricoprirà il ruolo di direttore.

Il presidente di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Beppe Costa, commenta: "Si è concluso un percorso doverosamente accurato e lungo che ha portato alla scelta del nuovo direttore. Palazzo Ducale è un’istituzione dal prestigio indiscusso - prova ne è il grande numero di candidature che sono pervenute - e nella valutazione siamo stati guidati da questa consapevolezza e dalla volontà di mantenere alto il livello qualitativo della nostra produzione culturale. Un livello che il direttore uscente Serena Bertolucci, che ringrazio, ha saputo assicurare nelle attività che il Ducale ha organizzato. Sono sicuro che la dottoressa Ilaria Bonacossa, oltre a proseguire nel sentiero tracciato in anni di storia del Palazzo, sarà in grado di farci fare un ulteriore salto in avanti in termini di innovazione, di coinvolgimento del territorio e di centralità all’interno del panorama nazionale e internazionale. Il nuovo direttore potrà contare su una macchina affidabile composta da persone che lavorano ogni giorno in modo appassionato, professionale e prezioso. A lei va il mio personale augurio, quello del Consiglio direttivo, dei partecipanti al Consiglio e dei soci fondatori”.