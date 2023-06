Chiude 'Il Tipico', storico ristorante con vista mozzafiato

Sulle alture di Bogliasco era una vera e propria istituzione per gli appassionati di buona cucina. Stiamo parlando del ristorante 'Il Tipico' che, nelle ultime ore, ha annunciato la chiusura attraverso i propri canali social. Il locale di Poggio Favaro-San Bernardo era anche stato selezionato dalla Guida Michelin.

"Grazie - scrivono i titolari su Facebook e Instagram . Una semplice parola che vuole racchiudere le infinite emozioni contrastanti che abbiamo vissuto in queste ultime settimane. Il Tipico purtroppo non esisterà più. Il più grande dispiacere è sicuramente la cancellazione di un pezzo di storia della ristorazione 'genovese', della quale noi abbiamo solo fatto parte. Ci preme solo ringraziare tutti i nostri clienti, affezionati, divenuti amici nel tempo, ma anche chi è passato anche solo per una volta e ha consumato un piatto ammirando quello splendido panorama che difficilmente dimenticheremo. Un grazie - concludono - anche a tutti i nostri fornitori e a chi ha lavorato con noi. Ma sopratutto un enorme grazie a chi, in questi giorni veramente difficili, ci ha sostenuto e aiutato come mai avremmo potuto immaginare! Non lo dimenticheremo mai".

Tanti i commenti di clienti dispiaciuti, molti ricordano cerimonie del passato, matrimoni, lauree o comunioni, tutti la gentilezza, la passione e la professionalità dei titolari, l'ottima cucina e un panorama mozzafiato.