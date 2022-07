Il caldo da allerta rossa non dà tregua, ma sabato potrebbe arrivare la pioggia

Continua il caldo da "bollino rosso" su Genova: mentre il massimo stato di allerta, secondo quanto diramato dal Ministero della Salute, rimarrà sul capoluogo ligure anche domani, venerdì 22 luglio, sabato qualcosa potrebbe cambiare almeno nell'entroterra.

Arpal segnala infatti che sabato 23 luglio il transito di un'ondulazione in quota sulle Alpi determinerà un aumento dell'instabilità con possibili rovesci o temporali tra pomeriggio e sera, specialmente nell'entroterra del ponente. Nel genovesato, occhi puntati sulla Valle Stura dove l'ipotesi della pioggia non è così remota. Sempre sabato, venti meridionali localmente forti (40-50 km all'ora) nel pomeriggio su rilievi e versanti padani. Un ulteriore lieve calo delle temperature e il rinforzo dei venti favoriranno un'attenuazione del disagio fisiologico per caldo, ancora tuttavia moderato nelle aree urbane e nelle valli interne del centro-ponente.

Per quanto riguarda domani, venerdì 22 luglio, come già scritto il caldo continuerà a fare la sua parte con un'altra giornata da allerta rossa: previsto caldo afoso sulla costa seppure con temperature localmente in lieve calo. Persistenza di elevato disagio fisiologico per caldo sul centro-ponente della regione, specie nelle aree urbane e nelle valli interne, moderato altrove.