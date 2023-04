Tragedia in mountain bike, fissati i funerali di Igor Ravera

L'ultimo saluto a Igor Ravera, 42enne che ha perso la vita sabato 8 aprile in un tragico incidente durante una gita in mountain bike, sarà nella parrocchia di Rossiglione inferiore. Venerdì 14 aprile 2023 alle ore 20:30 il rosario e sabato 15 aprile alle 10:30 il funerale. A darne notizia è la Rossiglionese, formazione di calcio cui Ravera era lo storico capitano, che proprio sabato scenderà poi in campo alle ore 15 per sfidare il Crocefischi in un match di Seconda Categoria. "In questa settimana straziata dalla terribile notizia della scomparsa del nostro storico capitano - scrive la società sui social - ci viene difficile parlare di calcio, ma il campionato riprende e per questo finale di stagione con un motivo in più per cui lottare. Prima di questa partita daremo un ultimo saluto al nostro Igor. Forza ragazzi, lottiamo anche per lui".

Igor Ravera abitava a Rossiglione ed era molto conosciuto. Per anni aveva militato come attaccante nella squadra locale e con gli amici aveva condiviso anche la passione per la bicicletta. Spirito imprenditoriale, dopo aver lavorato una decina di anni in fabbrica, aveva aperto l'azienda Il Borgo, una forneria che produce focaccia secca in diversi gusti. I suoi prodotti, realizzati nello stabilimento a Campo Ligure da una quindicina di dipendenti, sono ormai distribuiti in tutti i supermercati dell'area genovese. Lascia la moglie Michela e la figlia di sette anni, Sofia.

La tragedia nel pomeriggio di sabato, il 42enne era in sella alla sua bici sulle alture di Masone quando ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un albero. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: un medico del 118 ha tentato di rianimarlo, ma invano. Era stato attivato anche l'elicottero Drago per il trasporto urgente al San Martino ma Ravera ha più ripreso conoscenza.