La pubblica assistenza che paga 'in nero' e mette nei guai le famiglie

Quando Giovanna (nome di fantasia) ha raccontato al telefono con GenovaToday quanto le è accaduto, non credevamo alle nostre orecchie. Ma la sua storia ha già raggiunto una platea ben più ampia grazie al servizio, andato in onda nel corso della puntata di martedì 6 dicembre 2022 della trasmissione Le Iene.

Nel servizio intervengono diverse persone. Giovanna in sintesi ha scoperto di essere indagata dalla Procura di Genova per truffa in concorso con una pubblica assistenza genovese, anche se in realtà lei ha solo fornito il suo Iban al figlio per permettergli di essere pagato. Ma è tutto spiegato nel video qui sotto (a partire dal minuto 6.25). Sulla questione è intervento il neo presidente di Anpas Liguria, Nerio Nucci.

La replica di Anpas Liguria

A seguito del servizio andato in onda ieri sera 6 dicembre durante la trasmissione Le Iene su Italia 1 e riguardante possibili illeciti amministrativi della nostra associata Croce Azzurra Fegino, il presidente Anpas Liguria Nerio Nucci dichiara: "Fa male vedere come il senso del volontariato venga completamente svuotato e addirittura violentato da azioni scellerate di questo tipo".

"Il forte aumento dei costi di combustibili ed energia elettrica - prosegue Nucci - non può e non deve essere una giustificazione per superare i limiti della legalità, dei valori e della moralità che sono capisaldi di Anpas, a ogni livello, a maggior ragione trattandosi di un’organizzazione di volontariato. Si può capire il momento di difficoltà che, come per altri settori, colpisce anche le nostre associazioni operanti in un sistema che deve essere rivisto e ottimizzato, ma tutto questo non può e non deve essere una scusante".

"Nell'Anpas che avrò il compito di guidare a livello regionale per i prossimi 4 anni - continua Nucci - non ci potrà essere spazio per quelle associazioni che non rispetteranno questi requisiti fondamentali di trasparenza: proprio per questo motivo ieri, nella nostra prima riunione di direzione, abbiamo istituito una delega per l’autocontrollo e il monitoraggio della rete associativa, che avrà il compito di accertare la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione alla rete. Su questo io e la squadra che mi sostiene saremo assolutamente intransigenti".

Conclude Nucci: "Avvieremo subito tutti gli accertamenti interni che riguardano la Croce Azzurra Fegino e, nel caso vengano confermati, agiremo con fermezza e ci riserveremo di intraprendere ogni azione di tutela del nostro movimento. Dobbiamo essere vigili e pronti a intervenire per isolare e condannare qualsiasi comportamento che possa mettere a repentaglio il valore di oltre 120 anni di storia, sempre dalla parte dei cittadini".