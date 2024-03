IC Marassi: infiltrazioni d'acqua piovana dal tetto della scuola

Infiltrazioni di acqua piovana dal tetto nel plesso di piazza Galileo Ferraris dell'Istituto Comprensivo Marassi dopo la recente ondata di maltempo. Gabriele Ruocco, consigliere municipale della Bassa Val Bisagno della Lista RossoVerde e membro di Linea Condivisa, ha presentato una mozione in vista della prossima seduta del consiglio per chiedere l'impegno del Municipio a effettuare lavorazioni tempestive per risolvere il problema in attesa dei lavori completi previsti per il 2024 nel piano triennale dei lavori pubblici del Comune. Il documento chiede inoltre a presidente, giunta e assessore municipale competente di attivarsi con l'assessore comunale Piciocchi e gli uffici perché venga rispettato l'impegno preso per l'anno in corso.

Come si legge nella mozione la scuola è frequentata da 899 alunni: 149 per quello che riguarda la scuola dell’infanzia, 442 nella primaria e 308 nella secondaria di primo grado. A causa delle recenti piogge ci sono state infiltrazioni con conseguente inagibilità totale e parziale di alcune aule. Il documento ricorda che "a febbraio 2023 i capi gruppo della lista RossoVerde in Municipio e Comune hanno effettuato un sopralluogo e preso visione della condizione dell’infrastruttura e delle relative criticità, era stata fatta presente la situazione in Municipio chiedendo di intervenire".

"Nel mese di settembre del 2023 il Municipio - spiega ancora la mozione ripercorrendo le tappe della vicenda - è intervenuto con delle lavorazioni parziali su una parte del tetto, risolvendo solo temporaneamente il problema, il quale, purtroppo si è ripresentato. A Marzo 2023 è stato presentato dalla Lista RossoVerde un ordine del giorno votato all’unanimità per anticipare al 2023 i lavori programmati nel piano triennale per l’anno 2025. Nel 2023 non sono stati effettuati i lavori in programma - continua il documento - e a dicembre è stato presentato un nuovo odg in Comune, per effettuare le lavorazioni nel 2024".

