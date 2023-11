IC Borzoli, famiglie preoccupate per i lavori di ristrutturazione con i bimbi a scuola

I lavori all'Istituto Comprensivo Borzoli preoccupano le famiglie perché i bambini dovranno 'convivere' per alcuni mesi con i lavori in corso nella parte inferiore dell'edificio dove trovano sede la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Il tema è approdato in consiglio comunale attraverso un'interrogazione della consigliera Lilia Bonicioli del Partito Democratico, alla quale ha risposto l'assessore ai lavori pubblici e vicesindaco Pietro Piciocchi.

"I lavori di ristrutturazione inizieranno ai primi di dicembre 2023 - ha detto Bonicioli in aula - Le classi dovranno ‘convivere’ per alcuni mesi con i lavori in corso nella parte inferiore dell’edificio, motivo per cui chiediamo all'assessore competente di riferire in ordine alle misure adottate per monitorare e garantire la salute e la sicurezza delle alunne e degli alunni, dei docenti e del personale scolastico. Si tratta di un edificio degli anni '60, le famiglie sono preoccupate per l'eventuale dispersione delle polveri e per il rumore. Sono stati previsti strumenti per il controllo di questi fattori? Nello stesso tempo chiediamo nel dettaglio il cronoprogramma dei lavori e di riferire in ordine alla collocazione delle classi dell’Istituto Borzoli a partire dal settembre 2024".

L'assessore Piciocchi ha risposto: "Abbiamo cercato di fornire risposte sia ai genitori che al personale scolastico durante un incontro che si è tenuto una decina di giorni fa presso la sede dell’IC Borzoli insieme al sottoscritto, al personale dei lavori pubblici e alla direzione scuola. L’impresa ha individuato una modalità di cantierizzazione secondo sistemi rigorosi, con modalità per l’individuazione delle polveri e una compartizzazione degli spazi di cantiere fino al giugno del 2024, quando si potrà operare sull’intera scuola con le classi che saranno trasferite, a settembre, nell’istituto di proprietà di Leonardo in corso Perrone, che ci è stato dato in locazione, dove nei prossimi mesi saranno realizzati una serie di interventi di adeguamento per l’inserimento della destinazione scolastica.

"La cantierizzazione - ha aggiunto Piciocchi - prevede una prima fase, a novembre 2023, sul piano mensa, con accesso indipendente e con, come richiesto, il posizionamento di sistemi di rilevazione di polveri e rumori. A gennaio 2024 ci sarà la cantierizzazione dell’infanzia Arcobaleno e dove a dicembre 2023 saranno poste barriere davanti e laterali per non avere contatti con gli alunni. L’ingresso delle maestranze e degli approvvigionamenti avverrà da un accesso isolato e protetto, con orari diversi rispetto a quelli degli alunni, per evitare di far coincidere le lavorazioni rumorose con l’orario scolastico. In questo l’impresa si è dimostrata disponibile, come promesso al contraddittorio con i genitori. Ci sarà un tavolo di monitoraggio con la dirigenza scolastica e i rappresentanti dei genitori: la priorità è la tutela della salute e la salvaguardia della continuità didattica. Non c’è un bilanciamento: l’esigenza della tutela della salute e della continuità del percorso educativo prevalgono".