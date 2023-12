I comitati del ponente scrivono ad Autorità portuale: "No all'ampliamento del porto di Pra'"

Non si abbassa, nel ponente cittadino, la guardia dei comitati sull'ipotesi di ampliamento del porto di Pra'. Ipotesi che, peraltro, non è stata smentita martedì scorso in consiglio comunale dalla giunta con una posizione molto vaga in merito.

Il coordinamento dei Comitati del Ponente ha dunque preso carta e penna e ha scritto direttamente al commissario di Autorità portuale Paolo Piacenza una lunga lettera per ribadire tutta la sua preoccupazione e dire "no" a nuovi riempimenti a est, ovest e sud: "Degrado ambientale e problematiche relative alla salute sono rilevanti e gli ampliamenti non sono giustificati poiché il Psa ha ancora margini di sviluppo". In particolare, i comitati ribadiscono che il porto di Pra' da anni lavora, nelle punte massime di operatività, al 70% della sua capacità e le prospettive future sembrano confermare questo andamento: "Danesi, ex amministratore delegato del Vte, prevede che quando il Porto di Vado Ligure raggiungerà la piena operatività sarà utilizzato da Maersk, Cosco e altri clienti, per cui il porto di Pra' avrà difficoltà a mantenere il livello attuale. Quando Msc potrà usufruire del terminal a calata Bettolo le prospettive peggioreranno ulteriormente annullando ogni necessità di ampliamento del porto di Pra'".

I comitati ricordano le servitù che già gravano sul territorio tra Pegli e Voltri: dal cantiere logistico per la costruzione della nuova diga al "dentino" (contro il quale i cittadini hanno già manifestato chiaramente la loro contrarietà) al cavalcavia portuale del casello autostradale di Pra' vicino alle case di Palmaro.

E poi le promesse: "Non sono state mantenute quelle circa la provvisorietà del dentino al sesto modulo e il completamento della fascia di rispetto con pista ciclopedonale dallo stesso fino a Palmaro: non è stato ancora fatto nulla e l'avvio dei lavori è stato spostato al 2026".

In previsione della redazione del nuovo Piano regolatore portuale, i comitati ribadiscono a Piacenza le loro aspettative, tra cui non eseguire ulteriori riempimenti, definire il limite del sesto modulo portuale a levante, estendendo la pista ciclopedonale già avviata sul canale di calma fino al "dentino" senza quell'area per le attività di cantiere, completare la Fascia di rispetto, liberare a Voltri l'area sulla sponda a ponente del Rio San Giuliano, attualmente occupata da una ditta di container, per realizzare come previsto dal Puc un parcheggio di interscambio a disposizione della nuova stazione. Infine, garantire un effettivo utilizzo dell'elettrificazione per limitare le emissioni acustiche e inquinanti.