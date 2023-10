Hennebique, i lavori possono finalmente partire: quando, come diventerà

Possono finalmente partire i lavori per il recupero dell'Hennebique, l'ex silos granario in Art Decò del porto di Genova: mercoledì 18 ottobre, infatti, è arrivato il via libera dalla Conferenza dei servizi al termine dell'iter autorizzativo.

Le prime attività di cantiere inizieranno la prossima settimana, per la rimozione degli ingombri presenti all'interno dell'edificio e la messa in sicurezza dell'area, per passare successivamente ai lavori di riqualificazione e valorizzazione del compendio, nel rispetto delle prescrizioni emerse in sede di Conferenza di servizi.

Le imprese Vitali e Roncello, vincitrici della concessione novantennale rilasciata da Regione Liguria, Autorità Portuale, Comune di Genova e Soprintendenza, hanno presentato un progetto che prevede la trasformazione del compendio in uno spazio pubblico polivalente. Nell'area, oltre 200 metri di lunghezza sul mare, saranno ospitati, tra l'altro, un hotel, ristoranti, uffici, strutture ricreative e sportive, punti vendita, residenze per studenti e nuovi spazi per il terminal crociere, sfruttando la vicinanza con la Stazione marittima, il Porto Antico e il centro storico.

L'accordo tra l'Autorità portuale e le imprese per una concessione 90ennale era stato siglato a dicembre 2020, erano poi partite alcune attività propedeutiche, ma i lavori (che dovrebbero durare 26 mesi) erano stati fermati quasi subito a causa dell'interferenza di un rio sotterraneo con il previsto parcheggio interrato, mancando così l'obiettivo iniziale di inaugurare il complesso entro lo scorso 30 settembre.