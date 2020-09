Un Premio Oscar a Genova: Helen Mirren pranza in una trattoria del centro

Tappa genovese per Helen Mirren, attrice britannica vincitrice di un Premio Oscar nel 2007 (miglior attice protagonista per The Queen), tre Premi Golden Globe, quattro Premi BAFTA, cinque Screen Actors Guild Awards, quattro Emmy Awards e di un Tony Award.

Nel 2020 ha anche ricevuto l’Orso d’Oro alla carriera durante la 70ª edizione del Festival del Cinema di Berlino.

L'attrice nota per le sue interpretazioni della Regina Elisabetta II (oltre al The Queen anche nel dramma teatrale The Audience) ha pranzato in una trattoria nel centro di Genova nella giornata di venerdì 25 settembre 2020 apprezzando il minestrone alla genovese (con tanto di prova del cucchiaio, specificano i gestori del locale), due mortaietti di pesto e mezza porzione di taglierini con i funghi il tutto accompagnato da un calice di vermentino.