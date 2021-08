Sestri Levante, due persone denunciate per spaccio dai carabinieri

Nel tardo pomeriggio di venerdì 20 agosto i carabinieri di Sestri Levante, nel corso di specifici servizi dedicati alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno denunciato due persone all’autorità giudiziaria per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Si tratta di un 46 enne con pregiudizi di polizia e sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale. L’uomo, fermato per un controllo e poi per la successiva perquisizione, è stato trovato in possesso di 6 involucri di hashish del peso complessivo di oltre 30 grammi di hashish, nonché due coltellini a serramanico utilizzati per il confezionamento.

Stessa sorte è toccata a un 22enne moldavo, residente a Casarza Ligure, pregiudicato, che fermato per un controllo, dopo essere stato identificato, è stato perquisito e trovato in possesso di 3 grammi di hashish, suddiviso in 5 dosi termosaldati.

Lo stupefacente è stato sequestrato e i due rimessi in libertà in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.