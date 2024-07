Spaccia hashish 'griffato': arrestato un 40enne

Viene notato contrattare la vendita di hashish 'griffato' e viene arrestato. È successo ieri sera in centro storico, nella zona delle Vigne. I carabinieri della Stazione della Maddalena, in servizio appiedato hanno visto un uomo di 40 anni di nazionalità gambiana, già pregiudicato per reati specifici, mentre parlava a bassa voce con un altro uomo, un trentenne italiano. I militari si sono accorti che stavano contrattando la cessione di stupefacente per 20 euro.

I due sono subito stati fermati, identificati e sottoposti a perquisizione personale. Lo straniero aveva due frammenti di hashish nascosti sotto l'elastico delle mutande, uno del peso di 13,70 grammi, l'altro di 40 grammi, questo etichettato con la scritta 'Foffy64'. L'italiano, segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacenti, aveva in tasca una banconota da 20 euro.

Lo spacciatore è stato arrestato e portato in cella al comando provinciale in attesa della convalida e l'eventuale direttissima.