Il lancio

/ Piazza Caricamento

Lancia hashish nel cantiere di piazza Caricamento, ventenne nei guai

Alla vista dei militari ha gettato un involucro nel cantiere, cercando di darsi alla fuga tra i vicoli. Subito fermato, è stato trovato in possesso di 50 euro in banconote di piccolo taglio, possibile guadagno di cessioni effettuate in precedenza. Nel frattempo è stato recuperato l’involucro di cui si era precedentemente disfatto, che risultava contenere 7 grammi di hashish