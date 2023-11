Halloween, eventi e disagi viabilità, la protesta dei tassisti: "Non possiamo sostituirci al trasporto pubblico"

La notte di Halloween è stata caratterizzata anche a Genova da una serie di eventi e feste per celebrare la giornata più "spaventosa" dell'anno: nonostante ciò, tra servizio Amt ordinario, metro chiusa e altri disagi sul fronte viabilità, i taxi sono stati presi d'assalto da diversi cittadini arrabbiati.

"La festa della notte di Halloween negli ultimi anni è cresciuta nei consensi tra i giovani (ma non solo) e nelle proposte di intrattenimento - dicono i tassisti di Gexi Genova Taxi - e gli operatori dei taxi lo sanno, i volumi di richiesta sono inferiori solamente a Natale e Capodanno. Anche se è martedì tutte le discoteche aperte, grande evento all'Rds Stadium Fiumara, grande festa al Tower Hotel Airport e decine di feste private".

Ma la risposta della città di Genova qual è stata, a fronte di molte persone che hanno scelto di uscire senza utilizzare il proprio mezzo privato? "Servizio bus Amt ordinario, nessun incremento negli orari serale e notturno - continuano gli operatori di Gexi -, metropolitana chiusa, galleria di piazza Corvetto direzione levante e ponente chiusa, tunnel delle Casaccie chiuso, e poi, coefficiente di difficoltà non dipendente dal Comune, chiusura praticamente totale della cinta autostradale urbana".

Le imprecazioni dei genovesi arrabbiati per l'attesa del taxi sono stimoli che serviranno a migliorare il servizio ma, sottolineano i tassisti, "stanotte i taxi sono stati nuovamente l'unico vettore presente sul territorio, servizio rinforzato ma che non deve e non può sostituirsi al trasporto pubblico di linea. Di notte di sono solo i taxi".