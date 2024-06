Trovati due complici della hacker russa: una 23enne e un 31enne, bottino milionario

Sono stati individuati due complici della hacker russa arrestata e portata in carcere per la terza volta lo scorso novembre a Genova.

A rintracciare i due - di cui uno perquisito - gli investigatori della polizia di Stato in servizio presso il centro operativo per la sicurezza cibernetica della polizia Postale della Liguria, coordinati dalla Procura di Genova, al termine di un’indagine su un gruppo che commetteva reati informatici e riciclava le somme indebitamente ottenute.

La hacker portata in carcere per tre volte

La donna, una 44enne di origini siberiane ritenuta nella vita di tutti i giorni una tranquilla madre di famiglia, era in realtà un'esperta hacker. Ritenuta il terminale italiano di un’articolata organizzazione dedita alle frodi informatiche e al riciclaggio, era già stata arrestata dalla postale nell’ottobre 2021, sempre a Genova. Nonostante ciò aveva continuato a commettere reati, pur trovandosi agli arresti domiciliari, e per queste ragioni era stata nuovamente portata in carcere nel giugno 2022.

Trascorsa la seconda carcerazione, il copione si è ripetuto: agli arresti domiciliari presso un’associazione di volontariato genovese impegnata nel recupero dei detenuti, aveva comunque ripreso i contatti con i propri complici e ricominciato con le attività illecite. Arrestata dunque per la terza volta nel 2023.

I complici di 23 e 31 anni

Le lunghe analisi dei dispositivi informatici sequestrati dalla postale dopo l’arresto hanno permesso di sbloccare i numerosi telefoni e dispositivi in uso all’hacker russa - che ha sempre rifiutato di fornire le password di accesso - permettendo così di acquisire elementi investigativi a carico di una ventitreenne cubana e un trentunenne ivoriano che hanno agevolato la donna ad aprire fraudolentemente conti correnti e carte di credito sia in Italia che in diversi stati europei. I due l'hanno anche aiutata ad attivare carte reperite tramite il dark web e a gestire pos di pagamento intestati a una società attiva nel settore della vendita e riparazione di cellulari con sede nel centro storico genovese, successivamente chiusa. I due complici hanno anche in più occasioni monetizzato i proventi illeciti.

Un bottino di svariati milioni di euro

Il provento dei reati, stimato in diversi milioni di euro, è stato in parte investito in cryptovalute e sono in corso approfondimenti degli esperti della sezione Financial Cybercrime della Polizia Postale volti a individuare i possibili punti di cash out.