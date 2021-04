Guido Rossa, fatta esplodere centralina del tutor

Ancora non è chiaro se sia stato usato un grosso petardo o un ordigno esplosivo artigianale

Manomesso il tutor sulla strada a mare Guido Rossa. È successo nella notte fra domenica 18 e lunedì 19 aprile 2021, presumibilmente intorno alle 3. Ignoti hanno fatto esplodere una centralina, contenente gli apparati di alimentazione e di trasmissione.

Ancora non è chiaro se sia stato usato un grosso petardo o un ordigno esplosivo artigianale. Sul posto sono intervenute polizia locale e polizia di Stato, che hanno raccolto tutti gli elementi utili per cercare di ricostruire la vicenda.

Al momento le indagini sono affidate agli agenti della polizia locale, in assenza di una rivendicazione. In zona non ci sono telecamere di sorveglianza che potrebbero aver ripreso i responsabili del gesto, elemento che rende più complicata la loro identificazione.