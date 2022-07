Camion incollonati, bloccata una corsia della Guido Rossa

Ancora una mattinata di code sulla Guido Rossa con i camion incollonati sulle rampe in uscita per la rototoria in via San Giovanni d'Acri.

Il traffico è congestionato in entrambe le direzioni.

I mezzi devono raggiungere i terminal Messina e San Benigno ma i controlli in ingresso rallentano lo scorrimento in modo tale da bloccare una corsia della super strada.

Fanno appello all'assessore ai trasporti, i residenti della zona che devono convivere con il rumore dei camion che per avere l'aria condizionata non spengono i motori: "Prima avevamo l'Italsider e i teri - scrive su Facebook l'abitante Franco Mungari - ora ci sono rimsasti i trenie i più si è aggiutno questo obbrobrio".