Parto in ambulanza, il piccolo Lorenzo nasce con l’aiuto dei soccorritori

Fiocco azzurro sull'ambulanza della Misericordia Centro dove ieri sera, martedì 28 dicembre, mamma Simona ha dato alla luce il piccolo Lorenzo.

La 33enne, residente in via Calamandrei a Voltri, non è riuscita a raggiungere l'ospedale Villa Scassi dove era diretta e, giunta all'altezza della Fiumara, per le forti contrazioni e ha chiamato il 112. Insieme a lei, il marito.

La neo-mamma è stata raggiunta da Francesco e Christopher, i soccorritori a bordo dell'ambulanza 701, e dall'automedica Golf 4.

Alle 19.28 è stato tagliato con grande emozione il cordone ombelicale sul lettino del mezzo; la mamma e il piccolo Lorenzo stanno bene.