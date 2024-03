Via Guido Rossa, per due notti il limite di velocità scende a 30 km/h

Modifiche alla circolazione nel ponente genovese per lasciare spazio ai lavori, inseriti nel programma straordinario lavori in ambito portuale. Sono, infatti, stabilite in via Guido Rossa dalle ore 20 di giovedì 7 alle 6 di venerdì 8 marzo e dalle ore 20 di venerdì 8 alle 6 di sabato 9 marzo le seguenti modifiche alla viabilità:

direzione levante - tratto tra rampa di via Melen e rampa di immissione da piazza Savio

limite di velocità di 30 km/h divieto di sorpasso divieto di circolazione sulla corsia lenta

direzione levante - tratto tra piazza Savio e rampa discendente che adduce a rotatoria D’Acri

limite di velocità di 30 km/h divieto di sorpasso nella rampa in ingresso da piazza Savio divieto di circolazione a pedoni e velocipedi sul marciapiede della carreggiata di mare divieto di circolazione sulla corsia lenta

direzione levante - rampa discendente che adduce a rotatoria D’Acri