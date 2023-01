Genova ricorda Guido Rossa, vittima delle Br: gli appuntamenti

Genova si prepara, come ogni anno, a ricordare Guido Rossa, operaio dell'Italsider e sindacalista genovese barbaramente assassinato dalle Brigate rosse il 24 gennaio 1979. Sono diverse le iniziative che si svolgeranno in città nella giornata di martedì 24 gennaio 2023.

Il primo momento di ricordo sarà alle ore 9 in via Fracchia, dove si terrà la cerimonia per il 44esimo anniversario dell’assassinio del sindacalista Guido Rossa. Poi, tra le ore 9:30 e le 11 presso il magazzino transiti dello stabilimento di Genova-Cornigliano Rossa verrà ricordato dalla Camera del Lavoro di Genova, la Fiom Cgil di Genova e la Società di Mutuo Soccorso Guido Rossa in un evento intitolato 'Acciaieria d’Italia-Contro ogni terrorismo: unità, fratellanza e accoglienza fra tutti i lavoratori senza distinzione di provenienza, di religione e nazionalità".

Alle ore 11:30 in via San Giovanni d’Acri, 6 si svolgerà una breve cerimonia presso il monumento dedicato a Guido Rossa con gli interventi di Igor Magni (segretario generale della Camera del Lavoro di Genova), Armando Sanna (vicepresidente del Consiglio regionale della Liguria) e Massimo Bisca (presidente Anoi Genova) e la partecipazione di due classi della scuola media di Cornigliano.

Infine alle ore 12 in piazza Piccapietra si svolgerà la commemorazione a cura di Cgil, Cisl, Uil. "Il ricordo del sacrificio di Guido Rossa - si legge - rappresenta per tutto il mondo del lavoro un esempio di coraggio e di senso di responsabilità e giustizia, ideali imprescindibili che non perdono, bensì assumono valore con il trascorrere del tempo". Appuntamento aperto alla cittadinanza presso il monumento dedicato a Guido Rossa in Largo XII Ottobre, dove come ogni anno verrà deposta una corona di alloro. In questa occasione l’orazione, in forma unitaria, verrà tenuta dalla segreteria della Cgil di Genova Aurelia Buzzo.