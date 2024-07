Ubriaco alla guida non si ferma all'alt dei carabinieri e cerca di scambiare il posto con l'amico

Non solo non si è fermato all'alt dei carabinieri, ma poco dopo ha anche cercato di ingannarli facendo cambio di posto con un passeggero. Ma i militari avevano visto bene chi si trovava al volante poco prima e non ci sono cascati.

Così è finito nei guai un 34enne, denunciato per guida in stato di ebbrezza: consapevole di aver bevuto troppo, non si è fermato alla vista della paletta dei carabinieri della stazione di Busalla. Poi, prima di essere definitivamente fermato a Ronco Scrivia, ha anche finto che alla guida si trovasse il passeggero, facendo cambio di posto.

Ma i carabinieri avevano visto bene che al volante c'era proprio lui. Il 34enne poi si è rifiutato di sottoporsi al test del tasso alcolemico e, una volta portato negli uffici, ha minacciato i militari. La donna in sua compagnia, una 48enne, è stata segnalata alla prefettura per essere stata trovata in possesso di 0,58 grammi di hashish.

Altra denuncia per guida in stato di ebbrezza a Santa Margherita Ligure: qui i carabinieri durante un controllo hanno sottoposto all'accertamento del tasso alcolemico una giovane motociclista di 22 anni che è risultata essere oltre i limiti consentiti. Le è stata ritirata la patente e sequestrata la moto.