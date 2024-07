Ubriaco al volante, aggredisce i poliziotti che lo fermano

In auto ubriaco, aggredisce i poliziotti che lo fermano. È successo mercoledì pomeriggio in centro storico. Durante i controlli della polizia finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati predatori e in materia di stupefacenti, nonché al contrasto dei fenomeni di microcriminalità, un'auto transitata in piazza Santa Fede ha attirato l'attenzione di due cani antidroga.

Gli operatori del Reparto Prevenzione Crimine hanno fatto scendere dal veicolo il conducente, un 28enne, per effettuare un controllo. Il giovane, con forte alito vinoso, ha iniziato a inveire contro gli agenti con frasi oltraggiose e, quando ha capito che sarebbe stato sottoposto a test alcolimetrico, li ha aggrediti provocando a due di essi lesioni giudicate, a seguito di accesso al pronto soccorso, guaribili in 5 e 10 giorni.

L’uomo, risultato poi positivo all’alcool test, è anche denunciato per guida in stato di ebbrezza. A seguito del rito per direttissima gli è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte a settimana.

Durante le fasi dell’arresto anche una donna è stata denunciata per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.