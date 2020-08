Guasto a un tubo dell'acqua, erogazione interrotta a San Martino

In seguito al danneggiamento di una tubazione idrica posizionata in via San Martino all'altezza del civico 41 provocato da una ditta che eseguiva lavori stradali per conto terzi, Iren ha dovuto sospendere l'erogazione idrica.

A causa di problemi tecnici intervenuti durante le lavorazioni, l’interruzione idrica odierna viene estesa. Le vie interessate alla chiusura pertanto diventano:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Via San Martino,

Via Sturla,

Viale Bernabò Brea,

Via Mertens,

Zone limitrofe.

I tecnici di Iren sono all'opera per la riparazione del guasto, il ripristino della regolarità del servizio è previsto in serata.