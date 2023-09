Rubinetti a secco al Lagaccio.

A causa di un guasto alla tubatura della rete idrica, in via Venezia e zone limitrofe la fornitura dell'acqua è stata interrotta questa notte alle 4.30 in attesa di riparazione.

Sul posto i tecnici di Ireti e una pattuglia della polizia locale, la strada è rimasta aperta e il traffico scorre regolarmente.